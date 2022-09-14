Hava sıcaklığının 32 dereceye ulaştığı UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Korykos Antik Kenti'nin parçası olan Kızkalesi'nde, turizm hareketliliği eylülde de sürüyor.

Bazı tatilciler plajda güneşlenirken, bazıları da denizde vakit geçiriyor. Sahilde yerli ve yabancı turistler için tekne turları da düzenleniyor.

Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin Öztop, gazetecilere, turistlerin ilgisinden memnun olduklarını söyledi.

Eylülün sıcak geçmesinin otellere ilgiyi artırdığını belirten Öztop, "Yazı dolu dolu geçirdik. Turizmcilerimiz sezondan dolayı mutlular. Eylülün ikinci haftasında olmamıza rağmen tesislerdeki doluluk oranı yüzde 50'nin üzerinde. Sezonun uzaması hem ülke ekonomisine hem de işletmelerimize katkı sağlıyor." diye konuştu.

Almanya'dan gelen Ahmet Özgen de tatil için Kızkalesi'ni tercih ettiklerini dile getirerek, "Tatil için okulların açılmasını ve sahillerin sakinleşmesini bekledik. Hava, deniz, her şey güzel. Tam tatil yapma ve denize girme zamanı." dedi.

Berna Yiğit de Almanya'dan geldiklerini, kumsalların daha sakin olması dolayısıyla eylülü tercih ettiklerini kaydetti.