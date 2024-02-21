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Güncel
İHA 21.02.2024 15:49

Çankırı’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 63 bini aştı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Çankırı’da Aralık ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı araç sayısı 63 bin 394 oldu.

Çankırı’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 63 bini aştı

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı motorlu kara taşıtları verilerini açıkladı.

Açıklanan verilere göre, Çankırı’da Ocak ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı araç sayısı 63 bin 394 oldu. Trafiğe kayıtlı araçların yüzde 38,1’ini otomobil, yüzde 26,1 ini traktör, yüzde 15,6'sını motosiklet, yüzde 14,4'ünü kamyonet, yüzde 3,4'ünü kamyon, yüzde 1,1'ini minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs, yüzde 0,5'ini ise özel maksatlı taşıtlar oluşturdu.

Öte yandan, Çankırı’da Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı bir önceki aya göre 69 adet azaldı.

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