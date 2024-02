Sivas’ta düzenlenen 100. yıl voleybol turnuvası tamamlandı

Mecnun Otyakmaz Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvanın final müsabakasını Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Milli Eğitim Müdürü Necati Yener, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ve sporseverler takip etti.



"Her zaman sizlerin yanındayız, emrinizdeyiz"



Sporun ve sporcunun daima yanında yer aldıklarını kaydeden Başkan Bilgin, "Gençlerimizin yeteneklerini keşfederek kendilerini geliştirmeleri adına sportif faaliyetlerimize devam edeceğiz. Sizlerin iyi bir ortamda geleceğe hazırlanmanızı istiyoruz. Bu sebeple her zaman sizlerin yanındayız, emrinizdeyiz. Yeter ki siz geleceğe güvenle bakın. Türkiye Yüzyılı’nın, geleceğimizin çok çok daha iyi olacağına inanıyorum. Turnuvada emeği geçenlere teşekkür ediyor, turnuvaya katılan takımlarımızı kutluyorum" dedi.



Gençlik Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ve İl Milli Eğitim Müdürü Necati Yener ise “Bu tür etkinliklerde yanımızda olan, bize öncülük eden, her türlü desteği sağlayan Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz” dedi.



Müsabakalar sonunda dereceye giren takımlara kupa ve ödülleri Başkan Hilmi Bilgin ve il protokolü tarafından takdim edildi. Ayrıca Türkiye Voleybol İl Temsilcisi Kılıçarslan Gültekin tarafından, spora ve sporcuya sağladığı desteklerden dolayı Belediye Başkanı Hilmi Bilgin’e teşekkür plaketi takdim edildi. Turnuva sonucunda erkeklerde Merkez İmam Hatip Anadolu Lisesi şampiyon olurken, Şehit Furkan Peker Anadolu Lisesi ikinci, Mehmet Gökhan Ay Anadolu Lisesi üçüncü ve Gazi Anadolu Lisesi ise dördüncü oldu. Kızlarda ise Borsa İstanbul Anadolu Lisesi şampiyon oldu. Halis Gülle Anadolu Lisesi ikinci, Selçuk Anadolu Lisesi üçüncü ve Şehit Furkan Peker Anadolu Lisesi de dördüncü oldu.