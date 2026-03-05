Parçalı Bulutlu -2.5ºC Ankara
AA 05.03.2026 06:30

Katil İsrail ordusu, Lübnan'da beş kişiyi daha öldürdü

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde bir aracı hedef alması sonucu 3 kişi, Lübnan'ın kuzeyindeki el-Bedavi Filistin Mülteci Kampı'nda bir evi hedef alması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

Katil İsrail ordusu, Lübnan'da beş kişiyi daha öldürdü

İsrail ordusu Lübnan'da 2 Mart'ta başlattığı yoğun saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde el-Kalile beldesi yakınındaki Sur-Nakura yolu üzerinde bir aracı bombaladı.

İnsansız hava aracıyla gerçekleştirilen saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

Filistin Mülteci Kampı'nda bir evi bombaladı

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu, Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam kentinde bulunan el-Bedavi Filistin Mülteci Kampı'nda bir evi bombaladı.

Saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail basınında çıkan haberlerde saldırıda Hamas yetkilisinin hedef alındığı iddia edildi.

Ayrıca, İsrail ordusu, başkent Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde saldırı tehdidinde bulunduğu el-Gubeyri Mahallesinin yanı sıra Bir el-Abd ve Hıreyk mahallelerinde hava saldırıları düzenledi.

Lübnan'ın güneyinde de İsrail ordusunun saldırıları devam etti.

Sur kentine bağlı eş-Şihabiyye beldesinde İsrail savaş uçakları bir evi bombaladı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 4 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in Lübnan'a 2 Mart'tan itibaren düzenlediği hava saldırılarında 72 kişinin öldüğünü, 437 kişinin yaralandığını bildirmişti.

İsrail Lübnan
