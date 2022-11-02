Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba 13:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çankırı'da seyir halindeki otomobil yandı
[Fotograf: AA]
Çankırı'da seyir halindeyken alev alan araç, kullanılamaz hale geldi.
Cumhuriyet Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Sokak'ta Dursun Andinç idaresindeki otomobilden hareket halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle dumanlar yükseldi.
Sürücünün indiği araç, alev alarak yanmaya başladı. Çevredekilerin ilk müdahaleyi yaptığı otomobildeki yangın, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi.
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