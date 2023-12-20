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Güncel
AA 20.12.2023 16:58

Çankırı'da polis ekiplerine teslim olan silahlı kavga şüphelisi tutuklandı

Çankırı'da bir eğlence mekanında 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavganın zanlıları arasında bulunan bir kişi daha tutuklandı.

Çankırı'da polis ekiplerine teslim olan silahlı kavga şüphelisi tutuklandı

Sanayi sitesindeki bir eğlence mekanında 5 Aralık'ta iki grup arasında çıkan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavganın ardından kaçan S.Ö. polis ekiplerine teslim oldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Çankırı'da sanayi sitesindeki eğlence mekanında 5 Aralık tarihinde iki grup arasında kavga çıkmış, iki grubun birbirine silahla ateş açması sonucu İlyas Demirci (36) ölmüş, M.Ç. (44), A.D. (51) ve S.Ş. yaralanmıştı.

Olay sonrası yakalanan şüphelilerden D.Ş, B.Ş, H.H.S, A.D. ve İ.D. tutuklanmış, O.S.Ç, A.D. ve C.A. adli kontrolle serbest bırakılmış, M.C.İ. ve M.Ç. de savcılık sorgularının ardından salıverilmişti.

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