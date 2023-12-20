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Güncel
AA 20.12.2023 16:56

Diyarbakır'da 250 kişiye istihdam sağlayacak protokol imzalandı

Diyarbakır'da Yenişehir Belediyesi, Karacadağ Kalkınma Ajansı ve Teleperformance firması arasında 250 kişiye istihdam sağlayacak Genç İstihdam Projesi kapsamında eğitim ve iş birliği protokolü imzalandı.

Diyarbakır'da 250 kişiye istihdam sağlayacak protokol imzalandı
[Fotograf: AA]

Telepeformance firmasında düzenlenen programda konuşan Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, gençlerin istihdamına yönelik ciddi anlamda çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Proje ile hedeflerinin 2024'te istihdamı artırmak olduğunu ifade eden Beşikci, Genç İstihdamı Projesi kapsamında ilk etapta 1450 genci çeşitli sektörlerde istihdama kazandırdıklarını açıkladı.

Karacadağ Kalkınma Ajansı ve Teleperformance firması ile Genç İstihdam Projesi kapsamında eğitim ve iş birliği protokolünün ilkini daha önce imzaladıklarını anımsatan Beşikci, bu doğrultuda mülakatları geçen 1450 gencin 2 aylık eğitim sonunda çeşitli sektörlerde istihdama kazandırıldığını aktardı.

Beşikci, "Belediyemiz bünyesinde açmış olduğumuz kariyer merkezimiz ile hem kadınlarımıza hem de gençlerimize çok farklı alanlarda kurslar açıp eğitimler verdik. Çok sayıda kadınımızı tekstil fabrikalarında işe yerleştirdik. Paydaş kurumlarımız ve belediyemizin güçlü ekibi ile iş sektörü için kalifiyeli çalışan yetiştirmeye ve iş dünyasından gelen arzı karşılamaya gayret gösteriyoruz. Genç İstihdam Projesi ile de hedefimiz 2024'te 2 bin 500 kişiyi istihdama kazandırmak. Protokolümüz Diyarbakır'ımıza ve gençlerimize hayırlı olsun." dedi.

Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Yunus Çolak ve Teleperformance Operasyonlardan Sorumlu Kıdemli Direktörü Haluk Şanlı da birer konuşma gerçekleştirdi.

Konuşmaların ardından "Genç İstihdam Projesi Eğitim ve İş Birliği Protokolü", Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Beşikci, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Çolak ile Teleperformance İnsan Kaynakları Direktörü Yunus Kemal tarafından imzalandı.

Törene, Yenişehir Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Polat, Diyarbakır Teleperformance Operasyon Direktörü Lütfü Gedikoğlu, Diyarbakır Teleperformance İnsan Kaynakları Direktörü Yunus Kemal, Yenişehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdür Vekili Yasemin Ensari de katıldı.

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