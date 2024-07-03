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Güncel
AA 03.07.2024 14:17

Çankırı'da kaya tuzundan 3 metrelik tespih yaptı

Çankırılı Fatih Gümüş, kaya tuzundan 3 metre 33 santimetre uzunluğunda yaklaşık 90 kilogram ağırlığında tespih yaptı.

Çankırı'da kaya tuzundan 3 metrelik tespih yaptı
[Fotograf: AA]

Kaya tuzu ile farklı malzemelerden hobi amaçlı tespih yapan Fatih Gümüş, büyük bir tespih yapmak için kolları sıvadı.

Gümüş, arkadaşının atölyesinde makine ile kesip işlediği kaya tuzundan 33 boncuk oluşturdu.

İmameyi de kaya tuzundan hazırlayan Gümüş, bir araya getirdiği 33 boncuk ile 3 metre 33 santimetre olan tespihini tamamladı.

Yaklaşık 90 kilogram ağırlığa sahip tespih, görenlerin ilgisini çekiyor.

Çankırı'da kaya tuzundan 3 metrelik tespih yaptı

Gümüş, hayalinin dünyanın en büyük doğal tespihini yapmak olduğunu dile getirdi:

"Bunu yaparken, 'Madem dünyanın en büyük doğal tespihi olacak, o zaman memleketim Çankırı'nın kayasından, tuzundan yapayım' dedim ve geçen yıl denemeyle başlayan projemiz bu yıl son buldu. Tespihin, Ankara'da açılacak tespih müzesinde sergilenmesini planlıyorum."

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