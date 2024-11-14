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Güncel
AA 14.11.2024 10:37

Çankırı'da çeşitli suçlardan aranan 114 kişi yakalandı

Çankırı'da emniyet ve jandarma ekiplerince 28 Ekim-11 Kasım tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 114 kişi yakalandı.

Çankırı'da çeşitli suçlardan aranan 114 kişi yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, çeşitli suçlardan aranan ve yakalanan 114 kişiden 18'inin tutuklandığı belirtildi.

Ülkede yasal kalış hakkı bulunmayan 25 yabancı uyruklunun sınır dışı edildiği aktarılan açıklamada, 5 narkotik operasyonunda da 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı kaydedildi.

Yapılan operasyon ve denetimlerde 2 bıçak, 5 tabanca, 8 tüfek, 46 fişek, 231 sentetik ecza hapı, 24 uyuşturucu hap, 198,88 gram uyuşturucu madde, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 dedektör ele geçirildiği anlatılan açıklamada, 3 bin 200 araç sürücüsüne 7 milyon 226 bin 466 lira para cezası uygulandığı, 243 aracın trafikten men edildiği ifade edildi.

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