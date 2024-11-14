Isparta’da otomobil ile midibüs kavşakta çarpıştı: 5 yaralı

Kaza, saat 17.15 sıralarında Isparta-Antalya kara yolu Kadılar Kavşağı'nda meydana geldi.



Mehmet K. idaresindeki otomobil, sürücü Şerife Ö. idaresindeki midibüs ile çarpıştı.



Çarpışmanın şiddetiyle sürücü Mehmet K. ve aracında yolcu olarak bulunan Ayşe K, diğer araç sürücüsü Şerife Ö. ve araç içerisinde yolcu olarak bulunan Güldane Ö. ile Eymen Ali Ö. olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.