Duman 11.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 14.11.2024 09:37

Gaziantep'te çöpten elektrik üreten tesisin sıcaklığı çilek serasını ısıtıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesine ait katı atık tesisinde elektrik üreten motorlarda ortaya çıkan sıcaklık çilek serasını ısıtıyor.

Gaziantep'te çöpten elektrik üreten tesisin sıcaklığı çilek serasını ısıtıyor

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Gazişehir Enerji AŞ'nin merkez Şahinbey ilçesinde işlettiği Merkez Katı Atık Entegre Tesisi'nde günlük 1800 ton çöp işleniyor.

İleri teknolojinin kullanıldığı tesiste, "Mekanik Biyolojik Ayrıştırma", "Katı Atık Düzenli Depolama Sahası", "Metan Gazından Elektrik Üretimi" ve "Topraksız Çilek Serası" gibi birimler yer alıyor.

Gazişehir Enerji AŞ Tesis Müdürü Şerif Yakut, tesise gelen çöplerin öncelikle ayrıştırma işleminden geçtiğini söyledi.

Tesisin çok kapsamlı olduğunu belirten Yakut, "Mekanik Biyolojik Ayrıştırma Tesisi'nde ilk olarak poşet açma makinemizde atıklar birbirinden ayrılıyor. Organik atık, ambalaj atık gibi ayrıştırma yapılıyor. Organik atıkların fermantasyonu sonucunda oluşan çöp gazı var. Bu gazı motorlarımızda yakmak suretiyle elektrik üretiyoruz. Bu elektrik enerjisini Gaziantep şebekesine aktarıyor, günlük 40 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılıyoruz" diye konuştu.

"Çöp kokusundan çilek kokusuna"

Depolama sahasının ilk olarak 1996'da faaliyete geçtiğini ve 2020'de ileri teknolojinin kullanılmaya başladığı tesisteki enerji üretiminin 3 megavattan 13,5 megavata çıktığını anlatan Yakut, şöyle devam etti:

"Ürettiğimiz enerjinin dışında, uygulama sahasının en önemli özelliklerinden birisi de atık ısıyı değerlendiriyor olmamız. Burada ortaya çıkan ısıyı 640 metrekare üretim alanına sahip çilek seramızın ısıtmasında kullanıyoruz. Seramızda ürettiğimiz çileklerin tamamını şehirdeki 65 yaş üstü vatandaşımıza ücretsiz dağıtıyoruz. Sloganımızı 'çöp kokusundan çilek kokusuna' diye belirledik. Bu sosyal uygulama bizi ekstra motive ediyor."

Gaziantep'te çöpten elektrik üreten tesisin sıcaklığı çilek serasını ısıtıyor

Yakut, tesisin çevreyi korumadaki önemine işaret ederek, "Şu anda ürettiğimiz enerjiyle 40 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılıyor olmamız, bu tesisin hem ülke ekonomisi hem de insan ve çevre sağlığı açısından ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Çünkü enerjiyi üretirken saatte ortalama 7 bin 500 metreküp metan gazının atmosfere salımının önüne geçerek bertaraf etmiş oluyoruz. Aslında burada hedef elektrik enerjisi üretmek değil, şehrin çöplerini bertaraf etmek. Bertaraf etmezseniz depolama sahasından çıkan kötü koku, çöp sızıntılarının yer altı sularına karışması gibi çevre ve insan sağlığına zararlı etkileri ortaya çıkar" ifadelerini kullandı.

Çöplerin geri kazanımının birçok açıdan önemli olduğunu anlatan Yakut, ambalaj malzemeleri, pet, plastik, kağıt gibi atıkların önemli bir kısmını tekrar ekonomiye geri kazandırdıklarını ve kazandırılamayan atıkların bir kısmının çimento fabrikalarında yakıt olarak kullanıldığını belirtti.

Yakut, tesiste ortaya çıkan ısının 40 dönüm serayı ısıtabilecek kapasitede olduğunu ifade ederek, ısının tamamını kullanmak adına ilerleyen günlerde serayı büyüteceklerini sözlerine ekledi.

ETİKETLER
Gaziantep
Sıradaki Haber
Osmaniye kitap okuma etkinliği düzenlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:33
İnsanlık tarihinin kara lekesi 'Ahıska Sürgünü'nün 80. yılı
10:04
Adana'da gereksiz korna çalan sürücülere ceza yağdı
10:00
Borsa güne yükselişle başladı
10:07
Kocaeli ve Bolu Dağı'nda sis etkili
10:09
Bakan Kurum: 500'ün üzerinde Millet Bahçesi inşa ettik
10:05
Brent petrolün varil fiyatı 71,67 dolar
İspanya'da sel felaketi: Binlerce kişi tahliye edildi
İspanya'da sel felaketi: Binlerce kişi tahliye edildi
FOTO FOKUS
İnsanlık tarihinin kara lekesi 'Ahıska Sürgünü'nün 80. yılı
İnsanlık tarihinin kara lekesi 'Ahıska Sürgünü'nün 80. yılı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ