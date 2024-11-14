Gaziantep'te çöpten elektrik üreten tesisin sıcaklığı çilek serasını ısıtıyor

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Gazişehir Enerji AŞ'nin merkez Şahinbey ilçesinde işlettiği Merkez Katı Atık Entegre Tesisi'nde günlük 1800 ton çöp işleniyor.

İleri teknolojinin kullanıldığı tesiste, "Mekanik Biyolojik Ayrıştırma", "Katı Atık Düzenli Depolama Sahası", "Metan Gazından Elektrik Üretimi" ve "Topraksız Çilek Serası" gibi birimler yer alıyor.

Gazişehir Enerji AŞ Tesis Müdürü Şerif Yakut, tesise gelen çöplerin öncelikle ayrıştırma işleminden geçtiğini söyledi.

Tesisin çok kapsamlı olduğunu belirten Yakut, "Mekanik Biyolojik Ayrıştırma Tesisi'nde ilk olarak poşet açma makinemizde atıklar birbirinden ayrılıyor. Organik atık, ambalaj atık gibi ayrıştırma yapılıyor. Organik atıkların fermantasyonu sonucunda oluşan çöp gazı var. Bu gazı motorlarımızda yakmak suretiyle elektrik üretiyoruz. Bu elektrik enerjisini Gaziantep şebekesine aktarıyor, günlük 40 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılıyoruz" diye konuştu.

"Çöp kokusundan çilek kokusuna"

Depolama sahasının ilk olarak 1996'da faaliyete geçtiğini ve 2020'de ileri teknolojinin kullanılmaya başladığı tesisteki enerji üretiminin 3 megavattan 13,5 megavata çıktığını anlatan Yakut, şöyle devam etti:

"Ürettiğimiz enerjinin dışında, uygulama sahasının en önemli özelliklerinden birisi de atık ısıyı değerlendiriyor olmamız. Burada ortaya çıkan ısıyı 640 metrekare üretim alanına sahip çilek seramızın ısıtmasında kullanıyoruz. Seramızda ürettiğimiz çileklerin tamamını şehirdeki 65 yaş üstü vatandaşımıza ücretsiz dağıtıyoruz. Sloganımızı 'çöp kokusundan çilek kokusuna' diye belirledik. Bu sosyal uygulama bizi ekstra motive ediyor."





Yakut, tesisin çevreyi korumadaki önemine işaret ederek, "Şu anda ürettiğimiz enerjiyle 40 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılıyor olmamız, bu tesisin hem ülke ekonomisi hem de insan ve çevre sağlığı açısından ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Çünkü enerjiyi üretirken saatte ortalama 7 bin 500 metreküp metan gazının atmosfere salımının önüne geçerek bertaraf etmiş oluyoruz. Aslında burada hedef elektrik enerjisi üretmek değil, şehrin çöplerini bertaraf etmek. Bertaraf etmezseniz depolama sahasından çıkan kötü koku, çöp sızıntılarının yer altı sularına karışması gibi çevre ve insan sağlığına zararlı etkileri ortaya çıkar" ifadelerini kullandı.

Çöplerin geri kazanımının birçok açıdan önemli olduğunu anlatan Yakut, ambalaj malzemeleri, pet, plastik, kağıt gibi atıkların önemli bir kısmını tekrar ekonomiye geri kazandırdıklarını ve kazandırılamayan atıkların bir kısmının çimento fabrikalarında yakıt olarak kullanıldığını belirtti.

Yakut, tesiste ortaya çıkan ısının 40 dönüm serayı ısıtabilecek kapasitede olduğunu ifade ederek, ısının tamamını kullanmak adına ilerleyen günlerde serayı büyüteceklerini sözlerine ekledi.