Açık 29.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 25.06.2024 19:04

Çankırı'da 557 yıllık yağmur duası geleneği sürdürüldü

Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Kalfat beldesinde 557 yıllık yağmur duası geleneği sürdürüldü.

Çankırı'da 557 yıllık yağmur duası geleneği sürdürüldü

Beldede yağmur duası etkinlikleri kapsamında, sabah namazının ardından hatim duası yapıldı.

Kabir ziyaretinin ardından Çimencik mevkisinde öğle namazı kılındı, yağmur için dua edildi, yemek ikramında bulunuldu.

Kalfat Belediye Başkanı Salim Doğan, yağmur duası geleneğini aynı inançla bundan sonra da sürdüreceklerini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kalfat Vakfı Başkanı Bilal Demiryürek de yağmur duası etkinliklerinin yüzyıllardır sürdüğünü anlatarak, "Bu yıl 557'ncisini kutladığımız yağmur duası için atalarımız, 'Kırkpınar güreşleriyle eş değer.' derdi. O nedenle bu geleneği şimdi gençlere devrediyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Programa, Vali Mustafa Fırat Taşolar, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Mutlu Genç, Orta Kaymakamı Erkan Minuz, Orta Belediye Başkanı Ömer Bezci, Şabanözü Belediye Başkanı Faik Özcan, Atkaracalar Belediye Başkanı Harun Oflaz, Yaylakent Belediye Başkanı Ayhan Çavuş, Dodurga Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kaşıkcı, İl Göç İdaresi Müdürü Osman Karaca, AK Parti İl Başkanı Koray Erdoğan ile vatandaşlar katıldı.

ETİKETLER
Çankırı
Sıradaki Haber
Bir zamanlar terörün kol gezdiği Tunceli festivaller şehri olma yolunda
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:32
BM: Gazze'de nüfusun yaklaşık 96'sı "aşırı açlık" ile karşı karşıya
19:30
UNRWA: Gazze Şeridi'ndeki tesislerimizin yarısından fazlası vuruldu veya hasar gördü
19:27
Netanyahu'nun eşinin orduyu kocasına darbe yapmaya çalışmakla suçladığı iddiası
19:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütünü kıpırdayamaz hale getirdik
18:43
Malatya'da 44 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
19:32
Balıkesir'de kırsal alanlarda çıkan yangınlara müdahale ediliyor
Diyarbakır'da sıcak hava etkisini sürdürüyor
Diyarbakır'da sıcak hava etkisini sürdürüyor
FOTO FOKUS
Sarp dağların arasındaki mahalle voleybol ile birleşiyor
Sarp dağların arasındaki mahalle voleybol ile birleşiyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ