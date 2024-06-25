Akdeniz'de fırın, pastane ve patiseriler denetlendi

Halkın sağlığı, huzuru ve esenliği için 7/24 çalışan Akdeniz Belediyesi Zabıtası, Zeytinlibahçe, Burhan Felek, Sait Çiftçi ve İstiklal caddeleri gibi kentin en işlek bölgelerinde faaliyet gösteren fırın, patiseri ve pastane gibi işletmeleri denetledi.



Zabıta Müdürü Sabri Aytonğ'un da katıldığı denetimlerde ekipler, işyerlerinde özellikle genel temizlik, hijyen, gramaj, üretim ve son kullanma tarihi ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı yönünden kontroller gerçekleştirdi. Ekipler, cezai işlem gerektirecek herhangi bir olumsuzluğa rastlamazken, bazı eksikleri görülen işyeri sahiplerine yasal uyarılar yapıldı. Denetimlerde, özellikle çalışırken eldiven veya bone eksiği görülen fırın ve patiseri çalışanları ile buna izin veren işletme sahipleri uyarılıp, bu konuda daha dikkatli olmaları yönünde ikaz edildi.



Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin vatandaşların sağlığı, huzuru ve esenliğini korumak amacıyla, gıda üretimi ile satışı yapan işyerlerine yönelik denetim ve kontrollerini aralıksız sürdüreceği bildirildi.