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Güncel
AA 25.06.2024 18:12

Burdur'da otomobil çaldığı iddia edilen ehliyetsiz sürücüye 82 bin lira ceza

Burdur'da kullandığı otomobili çaldığı iddia edilen ehliyetsiz sürücüye 82 bin lira ceza uygulandı.

Burdur'da otomobil çaldığı iddia edilen ehliyetsiz sürücüye 82 bin lira ceza

İ.G, Yeni Mahalle'deki Demokrasi Parkı yakınında park halinde olan otomobilinin çalındığı ihbarında bulundu.

İhbar üzerine, Plaka Tanıma Sistemi kameralarından tespit edilen otomobilin sürücüsü ile polis ekipleri arasında kovalamaca başladı. Bir süre kent içinde polis araçlarından kaçan sürücü, aracıyla, Nene Hatun Caddesi'nde trafik ışıklarında bekleyen otomobile çarparak durdu.

Araçtan inip yaya olarak kaçmaya devam eden sürücü Ş.Y., bir apartmanın bahçesinde yakalandı.

Ş.Y'ye, "Dur ihtarına uymama, trafiği tehlikeye düşürme, polis ekiplerinin üzerine araç sürme ve ehliyetsiz araç kullanma" gibi maddelerden 82 bin 346 lira idari para cezası verildi.

Şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Otomobil ise sahibine teslim edildi.

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