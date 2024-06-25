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Güncel
AA 25.06.2024 17:33

Kars'ta çeşitli suçlardan aranan 3 zanlı tutuklandı

Kars'ta çeşitli suçlardan aranan ve polis ekiplerince yakalanan 14 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Kars'ta çeşitli suçlardan aranan 3 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde arama kaydı bulunan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce daha önce belirlenen adreslere yönelik yapılan operasyonlarda, 14 aranan şahıs yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, 11'i ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 4 ruhsatsız tabanca, 5 kurusukı tabanca, 1 pompalı tüfek, silahlara ait 13 şarjör ile 75 fişek, av tüfeği ve 4 muşta ele geçirildi.

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