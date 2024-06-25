Giresun'un Pamukkale'sini 9 günde 30 bin kişi ziyaret etti

İlçeye bağlı Pınarlar köyünde bulunan Göksu travertenlerinde, Giresun Valiliği İl Özel İdaresince 2020'de başlatılan proje kapsamında, teras şeklinde büyüklü küçüklü çok sayıda gölet oluşturuldu.



2021 yılında ziyarete açılan travertenler çevresinde otopark, yol çalışması, yöresel ürün pazarı ve aydınlatma çalışmaları da yapılarak Giresun turizminin en önemli destinasyon alanlarından biri haline geldi. İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, Göksu travertenleri yoğun ilgi görüyor. Kurban Bayramı süresince travertenleri yaklaşık 30 bin kişi ziyaret etti. Geçen yıl Haziran-Ekim 2023'te 100 bin kişinin ziyaret ettiği travertenleri bu yılın aynı döneminde ise 300 bine yakın kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.



"Pamukkale için Denizli'ye gitmeye gerek yok"



Samsun'dan ailesi ile bölgeye gezmeye gelen Melih Akgül, ilk defa ziyaret ettiği travertenlere hayran olduğunu belirterek, "Pamukkale'yi görmek için Denizli'ye gitmeye gerek yok. Biz aile olarak Pamukkale'ye de gittik ama bu kadar eğlenmemiştik. Burası çok daha ilgi çekici, doğa ile iç içe bir yer. Her haliyle Pamukkale'yi aratmayacak bir yer. Sadece gördüm ki buraya suya girmek için hazırlıklı gelmek lazımmış onu öğrendim. Herkese de burayı görmelerini tavsiye ederim" dedi.



Travertenlere daha önce de gelen vatandaşlar ise her geldiklerinde daha da güzelleşen, tekrar geldiklerine pişman olmayacakları güzelliklerin eklendiğini ifade ettiler.