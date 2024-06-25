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Güncel
İHA 25.06.2024 17:39

Uşak’ta otomobil kamyonet arkadan çarptı: 1 ölü 2 yaralı

Uşak’ın Sivaslı ilçesinde otomobilin kamyonete arkadan çarpması sonucu, otomobil sürücüsü hastanede hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı.

Uşak’ta otomobil kamyonet arkadan çarptı: 1 ölü 2 yaralı

Kaza, Uşak’ın Sivaslı ilçesine bağlı Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Şaban A. idaresindeki otomobil sürücüsü, aynı istikamette ilerleyen B.Ö. idaresindeki kamyonete arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince kazada yaralanan sürücüler ve kamyonette yolcu konumunda bulunan A.E. Sivaslı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Şaban A. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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