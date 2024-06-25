Bir zamanlar terörün kol gezdiği Tunceli festivaller şehri olma yolunda

Gençlik ve Spor Bakanlığının desteği, Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'nun girişimleriyle Doğu ve Anadolu Bölgesinin en büyük motorsiklet organizasyonu olan ‘MotoFest' için Türkiye'nin farklı noktalarından 2 bine yakın motor tutkunu Tunceli'ye gelmeye başladı.



Pülümür yolunda bulunan Örenönü Tabiat Parkında 27 Haziranda başlayacak olan festivalde, Süper Enduro Şampiyonası, ATV CUP gibi farklı etkinlikler gerçekleştirilecek ve sanatçılar sahne alacak. 27 Haziran'da başlayacak olan Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en büyük festivali 4 gün boyunca devam edecek.



''Tunceli muazzam bir güzelliğe sahip''



Tunceli olarak 4 ayrı festivale ev sahipliği yapacaklarını belirten Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, “Bunlardan bir tanesi motofest, mototur, ATVcup ve Süper Enduro kupaları ilk defa Doğu Anadolu'daki bir organizasyonla gerçekleştirilecek. Bu bölge, çok farklı bir coğrafya ve güzellikleri içerisinde barındırıyor. Şu ana kadar Tunceli'nin ismini hep kötü olaylardan biliyorduk. Tunceli çıkan kötü haberlerin yanı sıra muazzam bir güzelliğe sahip. Biz istiyoruz ki Türk milleti ve vatandaşlarımız bu güzellikleri görsünler. Şuan Pülümür Vadisinin kenarındayız. Yanımızda Pülümür ırmağı akıyor. Sadece ırmak değil Pülümür Vadisi çok güzel bir doğal güzelliktir. Aynı zamanda Türkiye'nin en eski milli parklarından bir tanesi olan Munzur Vadisi Milli Parkında da organizasyonlarımız devam edecek. Motosiklet kitlesi çok özel bir kitle. İçerisinde tabipler, öğretim üyeleri, iş adamları, siyasiler ve yüksek bürokratlar var. Biz bu rafine zevkleri olan insanların gözlerinin Tunceli'ye temas etmesini arzu ediyoruz. Aynı zamanda bende motosiklet tutkunuyum. Tunceli, motosikletler için bir cennet gibidir” dedi.

''Tunceli'nin huzuru Türkiye'nin huzuru''



Festivalde yaklaşık olarak 2 bin motosikletli beklediklerinin de altını çizen Vali Tekbıyıkoğlu, “Fakat biz burada bir kaza olmasın diye 500 motosikletli ile birlikte hem Munzur Vadisini hem de Pülümür Vadisinde gezeceğiz. Buradaki bu motosiklet turumuzun ismini de ‘Tunceli'nin huzuru Türkiye'nin huzuru' koyduk. Daha önce güvenlik problemlerinin yaşandığı zamanlar, biz bu gideceğimiz ilçelere helikopterler yardımı ile gidiyorduk ya da zırhlı araçlarla oralara gitmeyi sağlıyorduk bu da saatler sürüyordu. Bu eziyet, şimdi artık o problemler ortadan kalktı. Teröristlerle mücadeleyi Türkiye olarak tamamlamak üzereyiz. Bu güzellikleri vatandaşlarımızın görmesini arzu ediyoruz. Motor turumuzu en güzel yerlerden geçireceğiz. Festival 4 gün boyunca devam edecek. 4 gün boyunca burada aktiviteler devam edecek. 4'üncü günün sonunda da final ve ödül töreni ile sona erecek. Bir sonraki seneye ise daha profesyonel bir adım atmak için çalışmalarımızı başlatmış olacağız. Cumartesi günü gerçekleştireceğimiz Ovacık motor turu, çok özel bir tur olacak. Hem yol üzerinde endemik bazlı hayvan türü olan dağ keçilerini görme ihtimalimiz çok yüksek. Sonunda da yöre halkı olarak kutsal bilinen Ovacık Gözelerine gideceğiz. Ovacık Gözelerinde yöre inancına uygun bir çıra uyandıracağız ve bir dua ve temenni gerçekleştireceğiz. Bu duamız da Tunceli'nin huzuru üzerine olacak. Çok özel bir sürüş olacak. Bu sürüşte motosiklet severlerin bizlere destek olmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.



''Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun en büyük organizasyonu''



Festival hakkında bilgilendirmelerde bulunan Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, ''Türkiye Motosiklet Federasyonu, uzun yıllardır spor turizmi çerçevesinde yaptığı organizasyonları özellikle şehirlerin ve bölgelerin kalkınması ve spor turizmiyle beraber bir ekonominin canlanması için organizasyonları sadece sportif faaliyet olarak yapmıyoruz. Bugün Tunceli'de bu hafta sonu yapılacak organizasyon yine spor turizmi çerçevesinde yapılacak. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun en büyük organizasyonu olmuş olacak. Hem Türkiye Süper Enduro Şampiyonası hem Tunceli ATV Kupası hem de Türkiye'nin dört bir tarafından gelen motor severlerle binlerce sporcu Tunceli'de olacak. Bunun yanı sıra festival konserlerle de devam edecek. Tunceli zaten doğa severlerin mekanıydı bundan sonrada motor severlerin ve tutkunlarının gerçekten bir merkezi olmuş olacaktır. Örenyerinde yaklaşık 850 metrelik bir parkur yapıldı. Farklı engeller ve figürlerden oluşan seyircileri inanılmaz bir organizasyon bekliyor. Yaklaşık 65 süper enduro yarışçısı ve 20'ye yakın da ATV yarışçısı bu organizasyona katılacak. Tüm kamp severleri, doğaseverleri ve motor severleri muhteşem bir organizasyona bekliyoruz” ifadelerini kullandı.