Çerkeş ilçesinde besicilik yapan Metin Kantar'ın kurbanlık olarak yetiştirdiği tosun, Çerkeş Canlı Hayvan Pazarı'nda satışa sunuldu.

Metin Kantar, gazetecilere, "Paşa" adını verdiği kurbanlığı 26 bin liradan satışa sunduğunu söyledi.

Genç boğanın canlı ağırlığının 1 ton geldiğini belirten Kantar, "Çocukluğumdan beri hayvancılık yapıyorum. Buradaki hayvan pazarının en büyüğü. Ahırımda bundan da büyükleri var." dedi.

Hayvanlarını doğal yemlerle beslediğini dile getiren Kantar, "Arabaya ihtiyacım var arabayla takas edebilirim. 3 yıldır bu hayvan bende. 50-60 hayvanı satışa çıkardım, şu an 10-15 hayvanım kaldı." diye konuştu.