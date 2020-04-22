Çankaya Belediyesinden yapılan açıklamada, koronavirüs (Kovid-19) salgın tehdidi nedeniyle bu ramazanda iftar çadırı kurulamayacağı, bu nedenle maddi durumu iyi olmayan ailelere gıda yardımında bulunulacağı bildirildi.

Açıklamada, ilk etapta 2 bin 300 haneye gıda kolisi ulaştırıldığı, ramazan ayı boyunca da 30 bin koli gıda yardımının vatandaşlara dağıtımının planlandığı ifade edildi.

Belediye Başkanı Taşdelen'in açıklamaları

Konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, ramazanın birlik, beraberlik ve dayanışma ayı olduğunu dile getirdi.

Çankaya halkının huzurlu bir ramazan geçirmesi için görev başında olduklarını belirten Taşdelen, "Acıda, sevinçte bir arada olmak, birlik olmak her şeyden önce insani görevimizdir. Belediye, halkının yanındaysa gerçek anlamda belediyedir. Bu ramazanda da paylaşma, dayanışma, birlik ve beraberliği hep birlikte yaşayacağız. Dileğim ülkemizde paylaşmanın, yardımlaşmanın, dayanışmanın birlik ve beraberlik içinde yaşanmasıdır." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs tehdidine karşı da vatandaşları uyaran Taşdelen, şunları kaydetti:

"Belediye olarak daima halkımızın yanında olacağız. Halkımızdan ricam yine zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları ve sağlıklarına azami özen göstermeleri. Bu zor günleri hep birlikte atlatacağız. Sağlıklı günlere bir an önce kavuşmak temennisiyle hayırlı ramazanlar diliyorum."