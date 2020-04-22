Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Karadağ'da kalan Türk vatandaşları, Podgorica Havalimanı'ndan kalkan uçakla ülkeden ayrıldı.

Türkiye'nin Podgorica Büyükelçiliği ile Karadağ Hükümeti iş birliğinde, Karadağ Havayolları tarafından gerçekleştirilen özel seferle 80 Türk vatandaşı daha Türkiye'ye gitti.

Podgorica Büyükelçi Songül Ozan, burada yaptığı açıklamada, Türk hükümeti tarafından Karadağ Havayollarına verilen özel izinle bu uçuşun yapıldığını belirterek, "Bu iş birliği çok güzel bir iş birliği. Bundan son derece memnunuz. 24 Nisan'da ise Türk Hava Yollarının uçuşuyla 150 vatandaşımız daha yurda dönecek." ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye giden yolculardan Recep Kaya ise Türkiye'nin Podgorica Büyükelçiliğine yardımları için teşekkür ederek, Türkiye'ye döndüğü için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Kovid-19 salgını nedeniyle uçuşlara kapalı olan Podgorica Havalimanı'ndan yalnızca özel izinlerle sefer yapılabiliyor. Karadağ'da bulunan 479 Türk vatandaşı, daha önce yapılan özel seferlerle yurda dönmüştü.

