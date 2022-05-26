Etkinlik kapsamında, Çanakkale İskelesi'ne yanaşan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait "KIYEM-1" Can Kurtarma Botu ile denize açılan protokol üyeleri, buradan Kilitbahir açıklarına geldi.

Burada hayatını kaybeden kılavuz kaptanlar ve deniz şehitleri için Çanakkale Vali Yardımcısı Hakkı Uzun, Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanı Yarbay Ercan Oran, Çanakkale Liman Başkanı Cüneyt Aydemir, Kepez Limanı Ticaret Direktörü Evren Beceren, GESTAŞ Operasyon Müdürü Naci Gündoğdu ile KIYEM-1 personelince denize çelenk bırakıldı.

KEGM Çanakkale Müdürü Kaptan Ogün Çevik gazetecilere, kılavuz kaptanların Türkiye'nin bütün limanlarında ve boğazlar bölgesinde yılda yaklaşık 50 bin kadar gemiye en kaliteli hizmeti sunduklarını söyledi.

Gemilerin boğazlardan ve Türk denizlerinden emniyetli şekilde geçmelerinin yanı sıra yükleme ve boşaltma operasyonları için limanlara yanaşmalarında bu işin en önemli sac ayağı olarak kılavuz kaptanların görev yaptığını belirten Çevik, "Bu görev aynı zamanda tedarik zincirinin de en önemli parçası olup bütün dünyanın kabul ettiği kalitede ve nitelikte bu hizmet kılavuz kaptanlarımız tarafından bakanlığımızın ve genel müdürlüğümüzün koordinasyonunda sürdürülmektedir." diye konuştu.

Bu haftanın, Kılavuz Kaptanlar Haftası olarak çeşitli etkinliklerle kutlandığını hatırlatan Ogün Çevik, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin bütün limanlarında, tüm deniz alanlarında bu hafta çeşitli konferanslar, anma programları ve farklı faaliyetlerle kutlanacak. Bilhassa deniz şehitlerimizi de anmak adına denize çelenk bırakarak hepsinin ruhlarını şad ediyoruz. Çanakkale'de de protokol üyelerimizin katılımıyla denize çelenk bıraktık. Şehitlerimiz için dualarımızı ettik. Allah tüm denizcilerimize ve milletimize selamet versin."