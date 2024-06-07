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Güncel
AA 07.06.2024 15:02

Çanakkale'de eğitimlerini tamamlayan 1366 acemi er yemin etti

Çanakkale 116. Jandarma Eğitim Merkez Komutanlığı'nda temel askerlik eğitimini tamamlayan 1366 acemi er için yemin töreni yapıldı.

Çanakkale'de eğitimlerini tamamlayan 1366 acemi er yemin etti

Komutanlık yerleşkesinde 2004/2 tertip acemi erler için düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

116. Jandarma Eğitim Merkez Komutanı Albay Ufuk Yetiş'in konuşmasının ardından acemi erler ant içti.

Birliğe ilk katılanlar ile eğitimlerde başarı gösterenlere ve geçmişte askerlik hizmetini bu kışlada tamamlayanlara ödülleri verildi.

Tören, Komando Eğitim Tatbikat Bölük Komutanlığınca tüfekli hareketler gösterisiyle sona erdi.

Yemin törenine, Çanakkale Belediye Başkan Vekili Muhammet Güngör, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektör Vekili Hüsnü Levent Dalyancı, Bilecik Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Hava Radar Mevzi Komutanı Albay Salih Çakmak, Kamp Komutanı Albay Mustafa Çakır, Sahil Güvenlik Çanakkale Batı Marmara Grup Komutanı Yarbay Ercan Oran, kamu kurumlarının yöneticileri, Anafartalar İlkokulu Okulu öğrencileri, asker aileleri ile şehit ve gazi yakınları katıldı.

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