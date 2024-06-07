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Güncel
AA 07.06.2024 14:09

Hatay'da sıcak hava etkili oldu

Hatay'da hava sıcaklığının 41 dereceye ulaşması hayatı olumsuz etkiledi.

Hatay'da sıcak hava etkili oldu

Bunaltıcı hava nedeniyle konteyner kentlerin, cadde ve sokakların sakin olduğu gözlendi.

Sıcaklığın 41 dereceye ulaştığı merkez Antakya ilçesinde dışarıya çıkanlar, güneşten korunmak için park ve mesire alanlarına tercih etti.

Bazı vatandaşlar ise Serinyol Mahallesi'ndeki Yıldırım Deresi'nde serinlemeye çalıştı.

Çocuklarıyla dereye giren Erkan Solak, havaların bunaltıcı derecede sıcak olduğunu söyledi.

Onur Karakuş da dereye girerek bir nebze olsun serinlediklerini belirtti.

Maşuklu Mahallesi'nde de çocukların, ailelerinin havuza çevirdiği plastik su deposuna girerek serinlemeye çalıştıkları görüldü.

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