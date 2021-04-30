Haber Giriş: 30 Nisan 2021 Cuma 22:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale'de depo yangını
[Fotoğraf: AA]
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bir firmanın depolama alanında çıkan yangın söndürüldü.
Çanakkale'de alınan bilgiye göre, Camikebir Mahallesi'ndeki bir tarım ürünleri şirketinin açık alan deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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