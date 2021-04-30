Çanakkale'de alınan bilgiye göre, Camikebir Mahallesi'ndeki bir tarım ürünleri şirketinin açık alan deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.