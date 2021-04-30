Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kadırga Burnu açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit etti.

Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 56 göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.