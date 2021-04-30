Haber Giriş: 30 Nisan 2021 Cuma 22:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale açıklarında Türk kara sularına itilen 56 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA(ARŞİV)]
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 56 düzensiz göçmen kıyıya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kadırga Burnu açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit etti.
Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 56 göçmen kurtarıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Etiketler: Sahil Güvenlik Düzensiz Göçmenler Suriyeli Sığınmacı
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