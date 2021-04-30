Denetimlerde tüm vatandaşlara izin belgesi ve kimlikleri soruldu. İftar vakti ise uzun araç kuyruğu oluştuğu görüldü.

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanma uygulamasının ilk gününde, Balıkesir genelinde polis ekipleri yoğun mesai harcadı. Şehrin bir çok noktasında uygulama yapan ekipler, tüm araçları tek tek durdurarak kimlik kontrolü ve izin belgelerini kontrol etti. Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Onar'ın bizzat yakından takip ettiği denetimler, Karesi İlçe Emniyet Müdürü İlyas Eryılmaz'ın kontrolünde gerçekleşti. İftar vakti oluşan uzun araç kuyruğu ise polislere yoğun mesai yaptırdı.