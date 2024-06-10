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Güncel
AA 10.06.2024 09:27

Çanakkale'de bir kafe çıkan yangında hasar gördü

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir kafede çıkan yangın hasara neden oldu.

Çanakkale'de bir kafe çıkan yangında hasar gördü

İlçenin Hamzakoy sahilindeki bir kafenin mutfak bölümünde bulunan tüpler henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

Alevlerin kafedeki eşyaya sıçraması üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri tüplerin patlama riskine karşı sahil yolunu araç trafiğine kapattı, çevredeki kafelerde bulunanları da tedbir amaçlı tahliye etti.

Kafede hasar oluştu

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevredeki kafelere sıçramadan söndürüldü. Olayda, yangın çıkan kafede hasar oluştu.

Ekiplerin söndürme ve soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından sahil yolu yeniden trafiğe açıldı.

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