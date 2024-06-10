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Güncel
AA 10.06.2024 09:18

Sivas'ta heyelan nedeniyle 5 ev tahliye edildi

Sivas'ın Gölova ilçesinde heyelan sebebiyle riskli görülen 5 ev de tahliye edildi.

Sivas'ta heyelan nedeniyle 5 ev tahliye edildi

İlçeye bağlı Boğazköy'de sağanağın ardından kısmi heyelan meydana geldi.

Kullanılmayan bir evin etrafına toprak dolan heyelan dolayısıyla riskli görülen 5 ev tahliye edildi.

Sivas'ta heyelan nedeniyle 5 ev tahliye edildi

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, kısmi heyelandan kullanılmayan 1 konutun etkilendiği belirtildi.

İhbar üzerine köye ekiplerin gönderildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"6 kişilik AFAD arama kurtarma ekibi ve 3 mühendis bölgeye görevlendirilmiş olup, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince de riskli bulunan 5 konut tahliye edilmiştir. Doğal afetlerin yaşandığı bölgelerde yaşayan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yüce Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetlerden muhafaza etsin."

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Heyelan Sivas
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