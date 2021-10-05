Kentte balıkçılık yapan 43 yaşındaki Hakan Karakaş, 6 metrelik teknesiyle sinarit avı için denize açılıp iğnesine kalamar taktığı oltasını suya bıraktı.

Karakaş bir süre sonra ağırlaşan oltasına yaklaşık 2,5 metrelik camgöz cinsi bir köpek balığı takıldığını fark etti.

Hakan Karakaş, teknesinin yanına kadar çektiği köpek balığını oltanın ucunu keserek denize bıraktı.