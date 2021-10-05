Haber Giriş: 5 Ekim 2021 Salı 19:28Son Güncelleme: Kaynak: AA-İHA
Çanakkale'de balıkçının oltasına köpek balığı takıldı
[Fotoğraf: İHA]
Çanakkale'de sinarit avı için denize açılan balıkçının oltasına camgöz cinsi köpek balığı takıldı. Balıkçı, köpek balığını tutmak yerine oltanın ucunu keserek denize bıraktı.
Kentte balıkçılık yapan 43 yaşındaki Hakan Karakaş, 6 metrelik teknesiyle sinarit avı için denize açılıp iğnesine kalamar taktığı oltasını suya bıraktı.
Karakaş bir süre sonra ağırlaşan oltasına yaklaşık 2,5 metrelik camgöz cinsi bir köpek balığı takıldığını fark etti.
Hakan Karakaş, teknesinin yanına kadar çektiği köpek balığını oltanın ucunu keserek denize bıraktı.
Etiketler: Balıkçılık Çanakkale
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