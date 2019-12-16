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Çanakkale'de 98 düzensiz göçmen yakalandı16 Aralık 2019 Pazartesi 14:39 - Son Güncelleme 16 Aralık 2019 Pazartesi 14:41
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 98 düzensiz göçmen yakalandı.
[Fotoğraf: AA]
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Ege Denizi'nin kuzeyinde devriye görevini yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, Kadırga Burnu mevkisi ile Babakale köyü açıklarında iki grubun Midilli'ye ilerlediğini belirledi.
Kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 98 düzensiz göçmen yakalanarak Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakoluna getirildi.
İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kaynak: AA