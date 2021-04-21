Haber Giriş: 21 Nisan 2021 Çarşamba 14:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale’de 3 köyün karantina süresi uzatıldı
[Fotoğraf: AA]
Çanakkale’nin Yenice ilçesine bağlı Torhasan, Karabey ve Davutköy köylerinde vaka ve temaslı sayısı beklenen düzeye inmeyince karantina süreleri 10 gün uzatıldı.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Torhasan, Karabey ve Davutköy köylerinde vaka ve temaslı sayısının beklenen düzeye inmemesi nedeniyle karantina sürelerinin 10 gün uzatıldığı açıklandı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’ndan yapılan açıklamada, “Torhasan, Karabey ve Davutköy köylerimizde Covid-19 test sonucu pozitif çıkan hasta sayısı ile temaslı sayısının beklenen düzeye düşmemesi nedeniyle Torhasan ve Karabey köylerinin bugün bitmesi planlanan, Davutköy köyünün ise yarın bitmesi planlanan karantinalarının 10 gün uzatılmasına karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.
Etiketler: Karantina
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