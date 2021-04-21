Haber Giriş: 21 Nisan 2021 Çarşamba 14:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu
[Fotoğraf: AA]
Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, otogarda şüphe üzerine durdurduğu S.K'nın üst aramasında 102 gram kokain ele geçirdi.
Ekipler, S.K'yı "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına aldı.
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