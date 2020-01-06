Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Babakale köyü sahilinde iki ayrı yerde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yabancı uyruklu grupları belirledi.

Afganistan uyruklu 108 düzensiz göçmen, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaynak: AA