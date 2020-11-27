Vali Aktaş, İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" genelgesi kapsamında temel prensipler olan temizlik, maske ve sosyal mesafe kurallarının yanı sıra ortak kullanım alanlarından olan pazar yerinde alınması gereken koronavirüs tedbirlerini yerinde denetledi.

Pazar yeri denetiminde koronavirüs ile mücadele kapsamında hijyen, sosyal mesafe kuralı, maske kullanımı ve dezenfektan zorunluluğu kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol eden İlhami Aktaş, salgını sürecinde Çanakkale’de yoğun önlemler alındığını söyledi.

Söz konusu denetimlerin titizlikle denetlendiğini kaydeden Aktaş, "Alınan tedbirlere uyarak evlerinde kalan ve bu çalışmalarda bizlere destek veren bütün Çanakkaleli vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Unutmayalım ki koronavirüs, alacağımız tedbirlerden güçlü değildir." dedi.

Pazar esnafıyla da bir süre görüşerek sohbet eden Vali Aktaş, esnafa bereketli ve bol kazançlar temennisinde bulundu.

İlhami Aktaş'a denetimlerde İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Taşçı ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul üyeleri eşlik etti.