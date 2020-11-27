Haber Giriş: 27 Kasım 2020 Cuma 16:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ahlat'ta Kovid-19 denetimi
[Fotoğraf: AA]
Bitlis'in Ahlat ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi yapıldı.
İlçede Kovid-19 ile mücadele çalışmaları devam ediyor.
Kaymakamı Fikret Dağ, denetimlere katılarak, esnaf ve vatandaşlardan maske kullanımı, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymalarını istedi.
Denetimlere, Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban ve İlçe Emniyet Müdürü Engin Pınar da katıldı.
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