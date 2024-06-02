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Güncel
AA 02.06.2024 13:06

Çanakkale açıklarında 22 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında düzenlenen operasyonlarda 22 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Çanakkale açıklarında 22 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.

Bölgeye yönlendirilen "TCSG-8" botu ekipleri, motorunun arızalanması nedeniyle sürüklenen bottaki Afganistan uyruklu 8 düzensiz göçmeni kurtardı.

Aynı bölgedeki diğer operasyonda ise ekipler tarafından hareket halindeki lastik bot durduruldu.

"TCSG-6" ve "KB-20" botlarının ekipleri, Afganistan ve İran uyruklu 3'ü çocuk 14 düzensiz göçmeni yakaladı.

Öte yandan ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan Türk uyruklu bir kişi de yakalanarak gözaltına alındı.

Karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

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