Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı 14:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çamura batan ineği itfaiye kurtardı
[Fotograf: AA]
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çamura batan inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Şabaplı köyünde, Ahmet Can'a ait ineğin Savrun Çayı'nda çamura battığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, ineği bir saatlik çalışmayla bulunduğu yerden çıkardı.
Kurtarılan inek, sahibine teslim edildi.
Etiketler: İtfaiye
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