Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı 14:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırşehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı konseri
[Fotograf: AA]
UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na Türkiye'den müzik dalında alınan ilk kent olan Kırşehir'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla konser düzenlendi.
Kırşehir Belediyesi tarafından organize edilen konserlerin ilki bu akşam Cacabey Meydanı'nda gerçekleştirildi.
Konserde sahne alan Kırşehir Belediyesi Abdallar Topluluğu, Kırşehir yöresi türkü ve bozlaklarını seslendirdi.
Daha sonra sahneye çıkan sanatçı Nurdan İpek, "Bozkırın tezenesi" Neşet Ertaş, Muharrem Ertaş ve Çekiç Ali'ye ait türkülerin yanı sıra farklı yörelere ait eserleri okudu.
Konserin sonunda İzmir Marşı'nı söyleyen İpek'e, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu hediye takdim etti.
Etiketler: 30 Ağustos Zafer Bayramı UNESCO Kırşehir
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