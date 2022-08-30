Kars’ın Sarıkamış ilçesinde karanlık çökünce sarıçam ormanlarından ilçe merkezine inen ayılar, karınlarını doyurduktan sonra geldiği ormana geri dönüyor. İlçe merkezine inen boz ayı bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.

Mahalle arasına kadar gelen ayı çöp konteynırına devirerek aldığı çöp poşetiyle sakin bir yere geçti. Çöp poşetinin içerisindeki yiyeceklerle karnını doyuran ayı daha sonra ormana gitti.