Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı 14:03Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Aç kalan boz ayı Sarıkamış ilçe merkezine indi
Sarıkamış’ta aç kalan boz ayı karnını doyurmak için cadde indi. Çöp konteynırını deviren ayı, aldığı çöp poşetiyle gözlerden kayboldu.
Kars’ın Sarıkamış ilçesinde karanlık çökünce sarıçam ormanlarından ilçe merkezine inen ayılar, karınlarını doyurduktan sonra geldiği ormana geri dönüyor. İlçe merkezine inen boz ayı bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.
Mahalle arasına kadar gelen ayı çöp konteynırına devirerek aldığı çöp poşetiyle sakin bir yere geçti. Çöp poşetinin içerisindeki yiyeceklerle karnını doyuran ayı daha sonra ormana gitti.
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