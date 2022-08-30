TÜİK verilerine göre, 2022 yılı temmuz ayı sonu itibariyle Tekirdağ’daki toplam 294 bin 831 motorlu kara taşıtının, 155 bin 459'u otomobil, 5 bin 449’u minibüs, 5 bin 529’u otobüs, 47 bin 965’i kamyonet, 11 bin 614’ü kamyon, 35 bin 732’si motosiklet, 984'ü özel amaçlı taşıtlar ve 32 bin 99’u traktörlerden oluşuyor.

Taşıt içinde 6 bin 404 sayısıyla otomobil yüzde 65,4 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 15,1 ile kamyonet, 9,9 ile motosiklet, yüzde 4,7 ile traktör takip etti.

Temmuz ayında devri yapılan taşıtların yüzde 4,8’ini ise kamyon, otobüs, minibüs ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Tekirdağ İlinde 2022 yılı temmuz ayı sonunda toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya göre 950 bir önceki yılın aynı ayına göre 9 bin 63 adet artarak 294 bin 831 adet oldu.