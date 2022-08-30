Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı 13:50Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
[Fotograf: İHA]
Kastamonu'nun Daday ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Daday-Kastamonu kara yolunda sürücüleri öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı.
Kazada araçlarda bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Daday Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: Kastamonu Trafik Kazası
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