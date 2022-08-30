Salih Çoban yönetimindeki traktör, Sağırlar Mahallesi yakınlarında devrildi.

Kazada sürücü ile araçtaki yeğeni Gizem Selda Çoban yaşamını yitirdi, Emine Çoban ve İlknur Çoban da yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Dursunbey Devlet Hastanesine kaldırılırken, Salih Çoban ile yeğeni Gizem Selda Çoban'ın cenazeleri de aynı hastanenin morguna gönderildi.

Çoban ailesinin çalıştıkları tarladan eve dönüşte kazanın meydana geldiği belirtildi.