Haber Giriş: Kaynak: AA
Cammu Keşmir'de COVID-19 vakaları artıyor
[Fotoğraf: AA]
Hindistan'ın kontrolündeki Cammu Keşmir bölgesinde yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında bir günde 33 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.
Cammu Keşmir Hükümet Sözcüsü Rohit Kansal, yaptığı açıklamada, COVID-19 bulaşan kişi sayısının 33 artışla 158'e yükseldiğini, 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 6 kişinin iyileştiğini açıkladı.
Etiketler: vaka sayısı artıyor koronavirüsSon Güncelleme: 9 Nisan 2020 Perşembe 00:54
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