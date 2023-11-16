Camilerde vatandaşlara 2 bin fidan dağıtıldı

Kastamonu’nun İhsangazi ilçesinde, her yıl 11 Kasım’da kutlanan Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri çerçevesinde, yüzlerce fidan toprakla buluşturuldu.

Farkındalık oluşturmak amacıyla da vatandaşlara dikmeleri için yüzlerce fidan dağıtıldı. Bu çerçevede İhsangazi ilçesinde namaz kılmak için camilere giden vatandaşlara fidan dağıtımı yapıldı.

İlçe merkezindeki camilerde yaklaşık 2 bin sarıcam, ceviz ve badem ağacı fidanı vatandaşlara dağıtıldı.

Vatandaşları fidan dikimi için bilinçlendirmeyi hedeflediklerini belirten İhsangazi Orman İşletme Müdürü Nihat Ertürk, “Milli Ağaçlandırma Günü çerçevesinde ilçemiz vatandaşlarını, bilinçlendirmek için fidan dağıtımı yapıyoruz. 2 bin civarında sarıçam, ceviz ve badem türlerindeki fidanı vatandaşlarımıza dağıttık” dedi.