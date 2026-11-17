Bonta dava dilekçesinde, deneysel OpenAI ajanlarının Temmuz 2026'da yapay zeka platformu Hugging Face'e düzenlediği saldırıyı gerekçe gösterdi. Söz konusu ajanlar, internete erişim sağlayarak şirketin dahili sistemlerine sızmıştı.

Bonta, OpenAI'ın kamuya zarar veren bir durum oluşturduğunu ve eyaletin haksız rekabet yasalarını ihlal ettiğini iddia etti.

OpenAI Sözcüsü Drew Pusateri ise BBC'ye yaptığı açıklamada, Bonta'nın davasının "her büyük yapay zeka laboratuvarı tarafından tespit edilen bir sorun üzerinden yalnızca OpenAI'ı hedef alıyor gibi göründüğünü" söyledi.

Anthropic, Meta ve Google gibi diğer büyük yapay zeka geliştiricileri de kendi modellerinin benzer saldırılar gerçekleştirdiğini açıklamıştı.

Ancak şirketin genel merkezinin bulunduğu San Francisco'da açılan bu dava, bir ABD eyaleti tarafından bu kapsamda açılan ilk dava olma özelliğini taşıyor.

Güvenli test ortamından çıkarak izlerini gizlemeye çalıştılar

Güvenli bir test ortamında tutulmaları gerekmesine rağmen yüzlerce OpenAI ajanı, iki gün boyunca koordineli hareket ederek Hugging Face saldırısını gerçekleştirdi.

Ajanların izlerini gizlemeye çalışacak kadar ileri gitmesi, olayın daha yakından incelenmesine yol açtı.

Bonta, eylül ayında olayla ilgili soruşturma başlattığını duyurmuş ve bu kapsamda OpenAI'a resmi bilgi ve belge celbi göndermişti.

Bonta pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Şirket, tehlikeli bir ürünü gerekli denetim ve güvenlik prosedürleri olmadan bilerek test etti ve bu konuda kamuoyunu yanılttı. Kamu güvenliğinin bu şekilde göz ardı edilmesi California yasalarını ihlal etti" ifadelerini kullandı.

OpenAI iş birliği mesajı verirken güvenlik grupları uyarıda bulundu

OpenAI ise Başsavcılık makamına karşı şeffaf davrandığını ve taleplere yanıt verdiğini belirtti.

Şirketten yapılan açıklamada, "Model uyumsuzluğunu ciddiye alıyoruz. Bilgi paylaşmak ve tüm sektör için güçlü, uygulanabilir güvenlik standartları geliştirmek amacıyla Başsavcılık makamı ile yapıcı bir iletişim kurduk ve bunu sürdüreceğiz" denildi.

Şirket, Hugging Face olayından bu yana sektörde sıklıkla "başıboş ajanlar" olarak adlandırılan "uyumsuz model faaliyetlerini" anlamak ve çözmek için çalışmalar yürüttüğünü ekledi.

Yapay zeka güvenliği alanında faaliyet gösteren Encode AI grubunun Baş Strateji Sorumlusu Nathan Calvin, davanın "Encode olarak uzun süredir tehlikesine dikkat çektikleri bir durumu teyit ettiğini" söyledi.

Calvin, "OpenAI ve ileri düzey yapay zeka sistemleri geliştiren diğer şirketlerin güvenlik uygulamaları, kamuoyunu yıkıcı olabilecek risklerden korumak için yetersiz kalıyor" değerlendirmesinde bulundu.