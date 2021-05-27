Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin ve İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Mert Şimşek'le, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılan Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de görüştü.

Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kayserili hemşehrilerinin selamını ileterek, yaptıkları çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Büyükkılıç aracılığı ile Kayserililere selamlarını iletti.

Görüşmede Özhaseki, Timuçin ve Şimşek de yer aldı.