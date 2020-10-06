Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çalışmaları yerinde inceleyen ve Gökdere istasyonundaki yeni sistemin test sürüşüne katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sistemin çalışmaya başladığı 2003 yılında yıllık 45 milyon olan yolcu sayısının geçen yıl 95 milyona çıktığını belirten Aktaş, şunları kaydetti:

"Raylı sistemde sürekli artan talebi karşılamak ve ulaşımı daha konforlu hale getirmek amacıyla Bursaray Sinyalizasyon Sistemi Revizyonu projesi devreye alınmıştı. Geçen yıl mart ayında yaklaşık 9,5 milyon avroluk proje için BBR firması ile sözleşme imzalanırken, Üniversite-Arabayatağı arasında 2 dakikalık dizi aralığı için yapılan çalışmalar 3 faz şeklinde planlandı ve mevcut sistemin aksaması için sahadaki çalışmalar sadece gece 01.00-06.00 saatleri arasında yapıldı. Çalışmaların birinci fazını oluşturan Arabayatağı-Paşa Çiftliği arasının haziran ayında tamamlanması planlanırken, pandemi nedeniyle firmanın yurtdışındaki personelinin Bursa'ya gelememesi yüzünden aksayan çalışmalar tamamlandı."

Aktaş, Paşa Çiftliği-Küçük Sanayi arasını kapsayan ikinci fazın aralık, Küçük Sanayi-Üniversite arasını kapsayan üçüncü fazın ise 2021 temmuz ayında devreye alınmasının planlandığını aktardı.

Raylı sisteme talebin 17 yılda ikiye katlandığına dikkati çeken Aktaş, "Yeni bir hat yapmadan mevcut hatta kapasiteyi yüzde 60 artıracak sinyalizasyon optimizasyonu çalışmasını başlatmıştık. Tamamlanan birinci fazı hemen devreye alıyoruz. Yapılan çalışma ile mevcut hatlar daha verimli kullanılacak." ifadesini kullandı.

Aktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bursaray Sinyalizasyon Sistemi Revizyonu, özellikle sabah ve akşam saatlerindeki yoğunluğu bertaraf etmek adına hayata geçirildi. Bu çalışmalar, önümüzdeki günlerden itibaren meyvelerini vermeye başlayacaktır. Pandemi süreci nedeniyle raylı sistemlerde yüzde 55-60 kapasite ile hizmet veriliyor. İnşallah normal günlere döneceğiz ve metrolarımızı yoğun bir şekilde yeniden kullanmaya başlayacağız. İnşallah Emek Şehir Hastanesi hattı, T2 hattı ve Üniversite-Görükle hattıyla beraber bu kapasiteler çok daha fazla artacak."