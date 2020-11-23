Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdür Kaya Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, Olukman Tekke Baraj Göleti sulamasının tamamlanmasıyla İnegöl'e bağlı Olukman, Tekke ve Bayramşah mahallelerine ait 1640 dekar tarım arazisinin modern borulu sistemlerle sulanacağını kaydetti.

Temelden 24,50 metre yüksekliğiyle Olukman Tekke Barajı'nın 439 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip olduğunu belirten Yıldız, şunları kaydetti:

"Olukman Tekke Barajı'nın tamamlanmasıyla bölgede yapılacak sulu tarımla hem tarlalardaki verim artacak hem de yörede ürün çeşitliliğini sağlanacaktır. Bununla birlikte projenin tamamlanmasıyla bölgede istihdama katkı sağlanması ve yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 birim fiyatlarıyla milli ekonomiye yıllık 5 milyon 16 bin lira gelir artışı sağlanması hedeflenmektedir."