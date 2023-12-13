Bursa’da zeytinlik alanda bir kişiyi silahla öldürülen şüpheli tutuklandı

İlçeye bağlı Umurbey Mahallesi’ndeki zeytinlik alanda, Sinan Ş.'ı 11 Aralık'ta silahla öldürdükten sonra olay yerinden kaçan şüpheli Erhun M., bugün Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Erhun M.,'un ifadesinde, işçileriyle zeytin topladığını, tarlasının aşağısında bulunan zeytinlikteki bazı kişilerin küfürlü konuşmalarından rahatsız olması üzerine "Küfürlü konuşmayın, yevmiyecilerin içinde kadınlar da var" diyerek uyarı yaptığını ve o kişiler tarafından darbedildiğini, işçileri bıraktıktan sonra tekrar tarlaya geldiğinde aynı kişilerle karşılaştığını ve çıkan tartışmada Sinan Ş.'ı silahla öldürdüğünü söylediği öğrenildi.